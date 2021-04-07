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الرئاسة الفلسطينية: القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة مدان وتحد للشرعية الدولية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قالت الرئاسة الفلسطينية إن إعلان بلدية الاحتلال في القدس الموافقة على بناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوما" المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، أمر مدان ومرفوض، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية كافة التي تدين الاستيطان، وخاصة القرار رقم (2334) الذي أكد أن جميع أشكال الاستيطان على الأراضي الفلسطينية غير شرعي.


وأضاف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن هذا القرار هو بمثابة تحدٍ للمجتمع الدولي، وتحديداً الإدارة الأمريكية الجديدة وللمحكمة الجنائية الدولية.


وأشار إلى أن المحتل يحاول من خلال استمرار التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض الفلسطينية فرض الحقائق على الأرض ومنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة عاصمتها القدس.


وقال: إذا ما أراد المجتمع الدولي وتحديداً اللجنة الرباعية الدولية كما أعلنت، الحفاظ على حل الدولتين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة فعليهم الضغط على المحتل وقف نشاطاته الاستيطانية واستخفافه بقرارات الشرعية الدولية.

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فلسطين المستوطنات الرئاسة الفلسطينيه اسرائيل

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