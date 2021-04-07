يوسف الحسيني عن تصريحات "السيسي" عن أزمة سد النهضة: "يا روح ما بعدك روح"

قالل الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الحضارة المصرية بدأت منذ آلاف السنين، وستستمر، معقبًا: "مصر قادرة على مواجهة أي تحدي،... مفيش حد قادر يهدد وجودنا كمصريين".



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم بأن كل الخيارات متاحة بشأن التعامل مع ازمة سد النهضة، ولكنه يفضل التعاون لحل هذه الأزمة، معقبًا: "المساس بمياه نهر النيل أزمة وجود، يا روح ما بعدك روح"



ولفت إلى أن الرئيس خلال حديثه عن حل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا وصفهم بالأشقاء، وهذا دليل على أن تصريحات الرئيس لا يوجد بها أي عداء، معقبً:" خطاب الرئيس في منتهى الود".

