مواصلات الإمارات تبيع أكثر من 5 آلاف مركبة إلكترونياً في 2020

تمكّنت مواصلات الإمارات من خلال وحدة الوطنية للمزادات - إحدى مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات- من بيع 5878 مركبة مختلفة خلال المزادات التي تم تنظيمها خلال العام الماضي 2020، وذلك من خلال خدمة المزاد الإلكتروني التي أتاحتها الشركة للمتعاملين.





وقال سلمان محمد إبراهيم مدير وحدة الوطنية للمزادات، أنه خلال العام الماضي 2020 جرى تنظيم 53 مزاداً إلكترونياً تم خلالها طرح 6333 مركبة بيع منها 5878 مركبة أي 92.8% من المركبات المطروحة، بارتفاع في نسبة نمو مبيعات المركبات بلغ 38.8% مقارنة بعام 2019، موضحاً أن الوحدة قامت خلال العام الماضي ببيع 2200 مركبة من مركبات مواصلات الإمارات، بالإضافة إلى بيع أكثر من 2000 مركبة خاصة بالأفراد وجهات حكومية وخاصة، مؤكداً بأن جميع المزادات المنظمة كانت إلكترونية وتتوافق مع أهداف الشركة، وتنسجم مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد-19.





وأكّد ابراهيم أن نجاح الوحدة في بيع 92.8% من المركبات المعروضة إلكترونياً يعد دليلاً واضحاً على حجم الثقة التي اكتسبها من قبل المتعاملين، كما يعكس تمكّنها من تحقيق المشاركة الفاعلة مع مختلف شرائح الجمهور ، مشيراً أن المزادات المنفذة شملت طرح مجموعة متنوعة من المركبات الثقيلة والخفيفة، ومركبات الدفع الرباعي والصالون، إلى جانب المركبات التجارية والتي تتضمن مركبات بيك أب ومقطورات وحافلات مختلفة السعة، ودراجات نارية، ومركبات متخصصة مثل مركبات الإسعاف.





وتتيح الوحدة للجمهور عدة قنوات للمشاركة في المزادات التي تنظمها من خلال التحول الإلكتروني للخدمات، بحيث يمكن للمتعامل التسجيل والمشاركة من مكان تواجده عبر استخدام الموقع الإلكتروني www.alwataneya.ae .