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قرار حاسم من موسيماني بشأن كهربا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:40 م
موسيماني
موسيماني
محمد سامي
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قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تأجيل عودة محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق للمشاركة في المباريات.

وكشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفنى، ان موسيماني يفكر فى استبعاد محمود كهربا من مباراة سيمبا التنزانى، التي ستقام فى الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل.

وأشار: يأتي قرار المدرب الجنوب إفريقي في ظل عدم جاهزية كهربا، من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة فى المباريات، على أن يتم تجهيزه للعب مواجهة النصر فى مسابقة كأس مصر.

يذكر ان كهربا بدأ الدخول في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء إيقافه لمدة شهر، بعد أزمته مع موسيماني خلال مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري.

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موسيماني رياضة الاخبار الرياضية الابطال اخبار الرياضة

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