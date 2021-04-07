مستشار مفتي الجمهورية يوضح حكم استخرج جثة المتوفي من القبر

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الفراعنة أو القدماء المصريين ليسوا طبيعين في علومهم وحضارتهم، لافتًا إلى أن استخراج الجثة من القبر تكون للضرورة.



وأضاف عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن العبادة مثل الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة، منوها بأن الصلاة تمنع الإنسان من الفاحشة والمنكر.



وأوضح أن هناك علاقة مباشرة لا تنفك بين الشعائر الدينية والأخلاق، مؤكدا أنها علاقة مترابطة.



وأشار إلى أن شهر رمضان مليء بالخيرات، وهو شهر قائم على الإخلاص بين الفرد وربه، بالإضافة إلى اتقان العمل والتحلي بالإيمان.