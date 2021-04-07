أمين المستشفيات الجامعية يكشف حقيقة وجود سلالات متحورة لفيروس كورونا في مصر

قال حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن فيروس كورونا في مصر جاء من السلالة الأوروبية وليست السلالة الصينية التي بدأت في مدينة ووهان في أواخر عام 2019 وذلك بناء على دراسة أجريت على 150 مصريًا تم من خلالها الدراسة الجينية للفيروس.



وأضاف "عبد الغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن بناء على هذه الدراسة تم تقديم 12 مليون قراءة بنسبة دقة تصل إلى 94% وأظهرت أن نوعية الدراسة الجينية للفيروس في مصر اقرب من الفيروس الموجود في أوروبا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أن هذه الدراسة تساعد على اختيار نوعية العلاج الأنسب ونوعيات اللقاح الأقرب للحالات المصابة في مصر وبالتالي سيتم تحديد كميات اللقاح التي سيتم التعاقد عليها بناء على أبحاث علمية واضحة من أجل القيام بعمل الخطط وبناء على هذه الدراسات.



وفيما يتعلق بوجود أي تحور في سلالات فيروس كورونا في مصر، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه لا يوجد أي تحور لفيروس كورونا في مصر، والتحورات الموجودة هي التحورات المعتادة للفيروس.

