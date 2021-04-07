مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية علي مستشفي أشمون العام، وحميات أشمون

في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة المنوفية، قام اليوم الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه مدير المكتب الفني، بالمرور المفاجئ علي مستشفي أشمون العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.



حيث تفقد قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وفصائل الدم المختلفة، وتابع سير العمل بقسم الحضانات، والأقسام الداخلية، والتأكد من إستكمال السجلات الطبية، والتأكد من تسجيل كافة البيانات الطبية للمريض بالتذكرة والسجلات الطبية، ومن تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، ومن التدريب الجيد للفرق التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، بحضور الدكتور عبدالله بشير مدير مستشفي أشمون العام، ولجنة من الطب العلاجي،الصيدلة،التمريض، التفتيش الفني بالمديرية.



وقام وكيل الوزارة بزيارة وحدة قسطرة القلب، والرعاية المركزة للأطفال، والغسيل الكلوى، وتانك الأكسجين، والتأكد من توافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضي الكورونا حرصا على سلامة وصحة المواطنين، أعمال التطهير والتعقيم اليومي لكافة الأقسام الطبية، وتوافر اسطوانات الأكسجين مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.



كما قام بزيارة مستشفى حميات أشمون، ومتابعة إستعداد المستشفى لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، وتطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية وإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، بحضور الدكتور محمد سلامة، مدير مستشفي حميات أشمون.



