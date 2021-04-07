Advertisements

مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية علي مستشفي أشمون العام، وحميات أشمون

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة المنوفية، قام اليوم الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه مدير المكتب الفني، بالمرور المفاجئ علي مستشفي أشمون العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي.

حيث تفقد قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وفصائل الدم المختلفة، وتابع سير العمل بقسم الحضانات، والأقسام الداخلية، والتأكد من إستكمال السجلات الطبية، والتأكد من تسجيل كافة البيانات الطبية للمريض بالتذكرة والسجلات الطبية، ومن تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، ومن التدريب الجيد للفرق التمريضية علي التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، بحضور الدكتور عبدالله بشير مدير مستشفي أشمون العام، ولجنة من الطب العلاجي،الصيدلة،التمريض، التفتيش الفني بالمديرية.

وقام وكيل الوزارة بزيارة وحدة قسطرة القلب، والرعاية المركزة للأطفال، والغسيل الكلوى، وتانك الأكسجين، والتأكد من توافر الأكسجين الكافي لاحتياجات مرضي الكورونا حرصا على سلامة وصحة المواطنين، أعمال التطهير والتعقيم اليومي لكافة الأقسام الطبية، وتوافر اسطوانات الأكسجين مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما قام بزيارة مستشفى حميات أشمون، ومتابعة إستعداد المستشفى لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، وتطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية وإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، بحضور الدكتور محمد سلامة، مدير مستشفي حميات أشمون.

أخبار تهمك

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 9 ساعات

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

منذ ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 6 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 16 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ يوم

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة دخول نجم ريال مدريد في صفقة تبادلية مع مبابي

منذ ساعة و 26 دقيقة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:50 م

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

08:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج