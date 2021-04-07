15.71 مليار درهم حجم تجارة دبي الخارجية مع جنوب أفريقيا في 2020

شاركت جمارك دبي في " ندوة التجارة والاستثمار في الزراعة والمعالجة الزراعية " التي نظمتها افتراضيا دائرة التجارة بجنوب أفريقيا بالتعاون مع القنصلية العامة لجنوب أفريقيا في دبي .





وقدمت جمارك دبي خلال الندوة عرضا متكاملا حول طور تجارة دبي مع جنوب أفريقيا والفرص المتاحة لدعم نمو التجارة المتبادلة بين الطرفين تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتطبيقا لخطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها مجلس دبي لزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.





و أوضحت جمارك دبي في الندوة - التي شهدت حضورا دوليا واسعا من الشركات في العديد من دول العالم ومن بينها جنوب أفريقيا أن تجارة دبي مع جنوب أفريقيا تشهد نموا قويا.





و أظهرت البيانات التي استعرضها قطاع السياسات والتشريعات بالدائرة والذي مثله في الندوة راشد درويش المهيري مدير قسم الإجراءات الجمركية في إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ أن تجارة دبي الخارجية مع جنوب أفريقيا حققت في العام 2020 نموا بنسبة 17 بالمائة لتصل قيمتها إلى 15.71 مليار درهم مقابل نحو 13 مليار درهم في العام 2019 لتحل بذلك في المركز الـ 23 بين الشركاء التجاريين لدبي.





و نوه إلى أن المواد الزراعية و الغذائية عموما تعد من أهم البضائع في تجارة دبي الخارجية مع جنوب أفريقيا موضحا أن واردات دبي بالمواد الزراعية و الغذائية من جنوب أفريقيا حققت في العام 2020 نموا بنسبة 11.7 بالمائة لتصل قيمتها إلى 1.34 مليار درهم مقابل 1.2 مليار درهم في العام 2019 ما يظهر مدى إمكانية تعزيز التجارة المتبادلة بالمواد الغذائية والزراعية .





و قدم شرحا وافيا حول متطلبات التخليص الجمركي والإجراءات المتبعة لمعاينة وفحص البضائع مؤكدا حرص جمارك دبي على تيسير حركة التجارة الخارجية من خلال التطور الكبير الذي حققته الدائرة في ابتكار واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لإنجاز المعاملات الجمركية بسرعة وجودة عالية.





و عبر المشاركون في الندوة عن تقديرهم الكبير للتطور الذي حققته دبي في مجال تقديم الخدمات و التسهيلات اللوجستية والجمركية لحركة التجارة والاستثمار من خلال التقدم المستمر في أداء جمارك دبي والجهات الحكومية المعنية بتعزيز نمو التجارة في دبي الأمر الذي يجعل من الامارة مقصدا مثاليا لفرص التجارة والاستثمار.