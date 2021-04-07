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حقيقة مفاوضات الأهلي لضم ظاهرة الدوري المصري

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف معتز البطاوى، المشرف على الكرة بنادي سيراميكا كيلوباترا، عن حقيقة مفاوضات الأهلي للحصول على خدمات شادي حسين، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


وأكد معتز البطاوي، أنه لا يوجد مفاوضات رسمية من قبل مسؤولي الأهلي لضم شادى حسين مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا مؤكدا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا أن شادى حسين موقع مع إدارة ناديه على عقد مدته 5 سنوات وملتزم به، ولن يرحل إلا بموافقة مسؤولي النادي.

وأتم البطاوي، أن فريق سيراميكا طموحه تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدورى المصري  الممتاز هذا الموسم، و التواجد في المربع الذهبي من أجل تحقيق أهداف الإدارة.

وربطت العديد من التقارير الصحفية اسم شادي حسين مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بمفاوضات مسؤولي الأهلي لضمه في الصيف المقبل.

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