إبراهيم عيسى: هذا ما يستحقه خالد العناني بعد حفل نقل المومياوات الملكية (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الدكتور خالد العناني يستحق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لما قدمه خلال موكب نقل المومياوات الملكية يوم السبت الماضي.



وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "خالد العناني طبع اسمه في وجدان كل المصريين بلا مواربة ودون ذرة شك".



وتابع " قبول الناس وإحساسهم بالانبهار والانتصار الذي طال كل الشرائح متجاوزًا الأعمار والجغرافية والشرائح الثقافية والطبقات الاجتماعية وكأن ما جرى في ليلة المومياوات جاء على باب سحري بداخل قلب المصريين وفتحه".

