ثلاثة جرائم قتل تهز الإسماعيلية في أقل من 24 ساعة

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة جرائم قتل عمد مروعة، كانت الجريمة الأولي عندما أقدم زوج علي قتل زوجته، في منطقة شارع الغابة التابعة لحي ثان، والثانية عندما أقدم شاب علي قتل ولدته بمنطقة الكيلو 2 التابعة لمركز شرطة أبوصوير، والثالثة عندما أقدم شاب علي قتل عامل بمنطقة قرية فنارة دائرة مركز ومدينة فايد.



الجريمة الأولي الزوج يقتل زوجته



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت، أخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي بلاغا من العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم شرطة ثان بمقتل سيدة تدعي، كفاية. د. س " 45 عامًا، على يد زوجها بعد نشوب مشادة بينهما، بمنطقة بمنطقة شارع الغابة مساكن الإيواء.



وعلي الفور انتقل الي مكان البلاغ العقيد خالد حبيب رئيس مباحث المحافظة، والرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، وفرض كردونا أمنيا حول مكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية وسؤال الجيران تبين نشوب مشادة بينهما تحولت لمشاجرة، أقدم علي إثرها زوجها علي قتل زوجته.



وتم نقل جثة القتيلة بمشرحة مستشفي القصاصين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة، وتكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم الهارب.



الجريمة الثانية أبن يقتل ولدته المسنة



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير امن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغا بالعثور علي سيدة مسنة مقتولة بمنطقة كيلو 2، التابعة لدائرة مركز ومدينة أبوصوير، وتبين أن جثة القتيلة بها بعض الإصابات الظاهرية علي جسدها.



وعلي الفور انتقل العقيد محمد فيصل رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الإسماعيلية، والرائد احمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، والنقباء أشرف الصوالحي، واحمد طلبة، ومصطفي حرب، لمكان البلاغ وبفحص الجثة تبين ان بها عدة إصابات بالجسد، وتبين من خلال التحريات أن وراء ذلك نجلها الذي يعيش معها في المنزل.





الجريمة الثالثة شاب يقتل عامل طعنا بسبب سرقة بطارية سيارة



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي بلاغا بمقتل المدعو" ايهاب محمد 43 عامًا، وشهرته "ايهاب مكرونا" بقرية فنارة التابعة لمركز فايد، وذلك إثر طعن نافذ، جراء مشاجرة مع المدعو عصام. أ 25 عامًا، بسبب سرقة بطارية سيارة.



وعلي الفور انتقل الرائد محمد الفرماوى، رئيس مباحث مركز شرطة فايد لمكان الواقعة وتبين من خلال التحريات الأولية نشوب مشادة بين المجني عليه واحد الأشخاص يدعي، عصام. أ " 25 عامًا، تحولت لمشاجرة بينهما مما تسبب في طعن الجاني له مستخدما سلاح أبيض "خنجر". وذلك بسبب سرقة بطارية سيارة أحدهما.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة، وتكليف ادارة البحث الجنائي بعمل التحريات وكشف ملابسات الواقعة.

