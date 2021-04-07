باريس يسقط هيبة بايرن ميونخ ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز مساء اليوم الأربعاء على بايرن ميونخ حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء ذهاب دور الثمانية.





وتقدم الباريسيون مبكرا بهدف مميز عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الثالثة قبل أن يضاعف القائد ماركينيوس النتيجة في الدقيقة 28، ومع الدقيقة 37 قلص الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج النتيجة للبايرن.





في الشوط الثاني تمكن بايرن ميونخ من إدراك التعادل في الدقيقة 69 عن طريق النجم توماس مولر من رأسية رائعة، قبل أن يستغل كيليان مبابي هجمة مرتدة ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 68 بطريقة مميزة.





ويلتقي بايرن ميونخ أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية على ملعب بارك دي برانس.







