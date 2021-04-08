تعرف على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري

وافقت لجنة الطاقة والبيئة على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١١١ لسنة ٢٠٢٠ على اتفاق قرض مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري.

وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز تفاق قرض مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري:

١- تتكلف قيمة القرض لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

٢-يأتي ذلك في إطار الخطة الطموحة لتطوير قطاع البيئة فى مصر، والحد من انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحرارى وتحسين إدارة المخلفات الصلبة في مصر بما يحافظ على صحة المواطن وصون الموارد الطبيعية.





٣- يهدف هذا المشروع إلى إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، من خلال تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة.





٤- كما يهدف المشروع الي دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات.





٥- ويساهم المشروع في تقليل انبعاثات المركبات بدعم تجربة النقل الكهربي في القطاع العام، والبنية التحتية له، كمحطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام.



