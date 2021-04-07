عيسى: تركيا والصين أعلى في الديون من مصر.. وقناة السويس هي الحل

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الاستدانة آلية من آليات التمويل للتنمية الاقتصادية وللإنتاج ويلجأ إليها كل الدول، قائلا "لا يوجد بلد في العالم لا يستدين والديون ليست عيبًا، والصين وتركيا والبرازيل أعلى من مصر في الديون".



وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء،: "أن ديون الصين تمثل 10% فقط من الدخل، بينما تمثل 40% من الدخل القومي لمصر، وتيرة الديون أسرع من الصادرات 200%، هذا يجعلنا نشعر بالقلق، وعلينا أن نركز على قناة السويس والسياحة والمصريين بالخارج لسداد الديون".



وأشار إلى أن مستويات الديون الخارجية لمصر تصاعدت خلال السنوات الأخيرة وزادت بـ90 مليار دولار أخر 10 سنوات، موضحًا أن كل المشروعات التي تشيدها مصر جزء رئيسي في ارتفاع مستويات الديون، كما أن الديون تقارب ثلث الناتج القومي لمصر، منوهًا أنه لابد من زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمار وعودة السياحة لحل مشكلة الديون الخارجية.