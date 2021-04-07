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السعودية الثانية عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
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حققت المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021 والذي يقيس الوضع الحالي والمستقبلي لـ 23 سوقًا عالميًا.

حصدت المملكة في مؤشر "إبسوس - Ipsos" لثقة المستهلك 61.4 نقطة "بزيادة 15.7 نقطة عن المتوسط العالمي البالغ 45.7 نقطة"، وجاءت بعد الصين التي تتصدر القائمة منذ أشهر، ومتقدمة على أسواق: السويد، الهند، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، كندا، بلجيكا، فرنسا، وغيرها من الدول.

يقيس الاستطلاع أربعة مؤشرات أساسية، هي: توجهات الاقتصاد المحلي، والمناخ الاستثماري في البلد، والقدرات المالية الشخصية للمستهلكين، والأمان الوظيفي العام.

وتعكس نتيجة المؤشر الثقة العالية للمستهلك السعودي في الاقتصاد الوطني، والتفاؤل والنظرة المستقبلية الإيجابية، وثقة المستهلك في عمليات الشراء ونوايا الإنفاق والاستثمار.

يشار إلى أن المملكة حققت العام الماضي المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر أسعار المستهلك في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD بعد تحقيقها لقفزة نوعية من المرتبة 38 وصولاً للمرتبة الثانية.
السعودية الثانية عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021
السعودية الثانية عالميًا في مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس 2021

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