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إبراهيم عيسى: حفل موكب المومياوات الملكية أشعل نار السلفيين والإخوان (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:00 ص
حفل نقل المومياوات
حفل نقل المومياوات
شيماء حسن
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أن موكب المومياوات كان يوم جلل في حياة مصر وفارق في حياة كل المصريين، إنه "لابد أن نحمد الله على "30 يونيو" التي جعلتنا نفخر بانتمائنا المصري وتاريخنا وقيمة الوطن".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم ببرنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن يوم موكب المومياوات كانت الوطنية المصرية في مجد كبير، والشخصية المصرية كانت ذات بهجة كبيرة وفخر واعتزاز بحضارة مصر، متابعًا: "موكب المومياوات أشعل نار السلفيين.. وقولنا أننا الشعب اللي بيصلي بالغناء وبيعبد ربنا بالموسيقى والرقص".

واستكمل: "الوطنية قبل الدين وهما ليس في منازعة، كما أنه لا يوجد ما يسمى بالهوية الدينية، والدين ليست هوية والدولة لا تعتنق دين، أو جنسية ولكنه أرقى، والمجتمع المصري في وطنية كبيرة الآن".

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