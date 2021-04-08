إبراهيم عيسى: حفل موكب المومياوات الملكية أشعل نار السلفيين والإخوان (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أن موكب المومياوات كان يوم جلل في حياة مصر وفارق في حياة كل المصريين، إنه "لابد أن نحمد الله على "30 يونيو" التي جعلتنا نفخر بانتمائنا المصري وتاريخنا وقيمة الوطن".





وأضاف "عيسى"، خلال تقديم ببرنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن يوم موكب المومياوات كانت الوطنية المصرية في مجد كبير، والشخصية المصرية كانت ذات بهجة كبيرة وفخر واعتزاز بحضارة مصر، متابعًا: "موكب المومياوات أشعل نار السلفيين.. وقولنا أننا الشعب اللي بيصلي بالغناء وبيعبد ربنا بالموسيقى والرقص".



