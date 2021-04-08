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الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس اليوم: انخفاض جديد في درجات الحرارة

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من عودة الأجواء الباردة بعد أن شهدت البلاد يومين من الطقس الحار.

وأوضحت "الهيئة"، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن درجة الحرارة وصلت على القاهرة لـ ٣٤ درجة مئوية وعلى جنوب البلاد ٣٧ درجة.

وأضافت الهيئة، أنه بداية من اليوم الخميس يبدأ الانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٢٥ درجة ثم توالي درجات الحرارة انخفاضها يومي السبت والأحد، ويسود طقس لطيف شمالا نهارا بارد ليلا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.
الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس اليوم: انخفاض جديد في درجات الحرارة
الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس اليوم: انخفاض جديد في درجات الحرارة

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