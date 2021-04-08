الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس اليوم: انخفاض جديد في درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من عودة الأجواء الباردة بعد أن شهدت البلاد يومين من الطقس الحار.





وأوضحت "الهيئة"، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن درجة الحرارة وصلت على القاهرة لـ ٣٤ درجة مئوية وعلى جنوب البلاد ٣٧ درجة.



