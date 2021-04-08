أحمد موسى: أعداء الوطن منزعجون من المشروعات القومية في مصر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري عليه أن يقف مع بلده في مواجهة تحدي أزمة سد النهضة، خلاف العديد من التحديات، معقبًا: "مش كل التحديات بتتقال، والمطلوب من الشعب المصري الثبات فقط.. محدش يعمل تشويش في دماغك".





وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن أعداء مصر منزعجون من مشروعات مصر العمرانية والزراعية، معقبًا: "في دول مش عايزة مصر تبني أو تزرع، وعشان مصر تفضل تحت رحمتها.. لا أنا مصر".



