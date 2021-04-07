تشيلسي يسقط بورتو بثنائية ويضع قدماً في نصف نهائي دوري الأبطال

وضع تشيلسي الإنجليزي قدما في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بورتو البرتغالي 2 - صفر، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من المسابقة.





وسجل ماسون ماونت الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 32، قبل أن يضيف بن تشلويل الهدف الثاني في الدقيقة 85.





يذكر أن مباراتي الذهاب والإياب ستقامان في مدينة إشبيلية الإسبانية، وذلك بسبب قيود السفر الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.