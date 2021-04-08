"الحد من التهرب الضريبي".. سياسيون يكشفون عن فوائد مجمع الوثائق المؤمنة والذكية

أشاد عدد من النواب والسياسيين، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، مؤكدين أنه يشكل قلعة تكنولوجية تدعم استراتيجية التحول الرقمي، كما أن إضافة الشرائح الإلكترونية الذكية تساهم في تتبع الغش التجاري والتقليد وتحمي البيانات، كما أنه يساهم في توفير العملة الصعبة.





*خطوة جديدة نحو التطوير

وقال النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن افتتاح المجمع خطوة جديدة نحو التطوير والتحول الرقمي التي بدأت فيه الدولة خلال الفترة السابقة.





وأوضح مهني، خلال بيان، أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.





*صرح تكنولوجي عملاق

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة مجلس للنواب، إلى أن المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، مؤكدا أنه الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.





* يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة

أما النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، فأشارت إلى أن المدمع يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة، و خطوة جديدة لتحقيق التحول الرقمي، مضيفه أن استخدام التكنولوجيا والرقمنة لم يعد من الرفاهية وبات ضرورة.





*يساهم في توفير العملة الصعبة

وأكدت عضو مجلس النواب، أن "إضافة الشرائح الإلكترونية الذكية يمكننا من تتبع الغش التجاري والتقليد ويحمي البيانات، كما أنه يساهم في توفير العملة الصعبة لان الدولة كانت تستورد هذا الطابع الضريبى من أوروبا، وبالتالي تم إنتاج هذا الطابع من قبل المجمع بالعملة المحلية فى إطار التعاون بين الضرائب والمجمع الجديد".





*ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة

إلى ذلك، أشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، بافتتاح المجمع، مؤكدًا أن هذا المشروع خطوة نحو التحول الرقمي والميكنة والحوكمة، وهذه الخطوة من شأنها ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة وتسهيل الحصول على الخدمات في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.





*ضمان دقة وصحة البيانات

وقال "أبوالعطا"، في بيان، الأربعاء، إن أهمية مجمع الوثائق المؤمنة تكمن في ضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، موضحًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على التحول الرقمي؛ لما له من فوائد تعود على الفرد قبل المجتمع، وتم إلقاء الضوء على هذا الأمر في مختلف مؤتمرات الشباب والمنتديات التي نظمتها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الأخيرة، واليوم يتم ترجمة ما تم الحديث عنه في هذه المؤتمرات.





*يسرّع إنجاز المهام

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة يعمل على تنفيذ "الحوكمة" والعمل بشكل إلكتروني يوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن أبرز فوائد الحوكمة الإلكترونية أنها تُسرع إنجاز المهام؛ حيث أتاحت الهواتف الذكية والخدمات عبر الإنترنت إمكانية النقل الفوري لكميات كبيرة من البيانات في جميع أنحاء العالم.



