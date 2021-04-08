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"الحد من التهرب الضريبي".. سياسيون يكشفون عن فوائد مجمع الوثائق المؤمنة والذكية
الخميس 08/أبريل/2021 - 06:40 ص
عبداللطيف هيبة
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أشاد عدد من النواب والسياسيين، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الوثائق المؤمنة والذكية، مؤكدين أنه يشكل قلعة تكنولوجية تدعم استراتيجية التحول الرقمي، كما أن إضافة الشرائح الإلكترونية الذكية تساهم في تتبع الغش التجاري والتقليد وتحمي البيانات، كما أنه يساهم في توفير العملة الصعبة.
*خطوة جديدة نحو التطوير
وقال النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن افتتاح المجمع خطوة جديدة نحو التطوير والتحول الرقمي التي بدأت فيه الدولة خلال الفترة السابقة.
وأوضح مهني، خلال بيان، أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.
*صرح تكنولوجي عملاق
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة مجلس للنواب، إلى أن المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، مؤكدا أنه الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.
* يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة
أما النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، فأشارت إلى أن المدمع يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة، وخطوة جديدة لتحقيق التحول الرقمي، مضيفه أن استخدام التكنولوجيا والرقمنة لم يعد من الرفاهية وبات ضرورة.
*يساهم في توفير العملة الصعبة
وأكدت عضو مجلس النواب، أن "إضافة الشرائح الإلكترونية الذكية يمكننا من تتبع الغش التجاري والتقليد ويحمي البيانات، كما أنه يساهم في توفير العملة الصعبة لان الدولة كانت تستورد هذا الطابع الضريبى من أوروبا، وبالتالي تم إنتاج هذا الطابع من قبل المجمع بالعملة المحلية فى إطار التعاون بين الضرائب والمجمع الجديد".
*ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة
إلى ذلك، أشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، بافتتاح المجمع، مؤكدًا أن هذا المشروع خطوة نحو التحول الرقمي والميكنة والحوكمة، وهذه الخطوة من شأنها ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة وتسهيل الحصول على الخدمات في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.
*ضمان دقة وصحة البيانات
وقال "أبوالعطا"، في بيان، الأربعاء، إن أهمية مجمع الوثائق المؤمنة تكمن في ضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، موضحًا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على التحول الرقمي؛ لما له من فوائد تعود على الفرد قبل المجتمع، وتم إلقاء الضوء على هذا الأمر في مختلف مؤتمرات الشباب والمنتديات التي نظمتها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الأخيرة، واليوم يتم ترجمة ما تم الحديث عنه في هذه المؤتمرات.
*يسرّع إنجاز المهام
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة يعمل على تنفيذ "الحوكمة" والعمل بشكل إلكتروني يوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن أبرز فوائد الحوكمة الإلكترونية أنها تُسرع إنجاز المهام؛ حيث أتاحت الهواتف الذكية والخدمات عبر الإنترنت إمكانية النقل الفوري لكميات كبيرة من البيانات في جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن الحوكمة تُسرع إنجاز الخدمات، كما تُمكن الشركات والأفراد أيضًا من الحصول على المعلومات بشكل أسرع وفي أي لحظة من اليوم مقارنة بالماضي، وهذا يعنى ضخ مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، علاوة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليًا من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها والتي تستهدف المواطن في المقام الأول وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".
*تخفيف الضغط على المواطنين
وأشار إلى أن مشروع المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة سيُسهم بدوره في تخفيف الضغط على المواطنين والعاملين في كافة القطاعات، موضحًا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى أن تجعل نظام هذا المشروع يُضاهي الدول العظمى في التكنولوجيا والخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع قطاعات الدولة بشكل عام، كما يساعد على الحفاظ على سرية بيانات المواطنين؛ فضلًا عن توفير الوقت والجهد المبذول لاستخراج أي وثيقة للمواطن وسرعة استخراج الأوراق المطلوبة، فهو يساهم في القضاء على البيروقراطية والروتين والمحسوبية والرشاوى كأحد الأهداف المهمة التي تضعها مصر ضمن الأولويات في المرحلة الحالية والمستقبلية.
*الحد من التهرب الضريبي
ولفت إلى أن الإصدارات المؤمنة والذكية تُسهم بدورها في الحد من التهرب الضريبي وعدم ضياع الحصيلة الجمركية، مشيرًا إلى أن مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الجارية؛ لما يضمنه من حلول متكاملة في تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقا للمقاييس العالمية.
*الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
وأوضح أن المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوجية بمجالات الاصدار الذكي وتوفير دورة إنتاج متكاملة لكافة الوثائق والاصدارات الموثقة والذكية بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائي والأنظمة الرسمية الخاصة به.
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