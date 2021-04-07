نجم الزمالك يعلق على أزمته مع كارتيرون

علق إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على قرار الجهاز الفنى للفريق بخصوص معاقبته واستبعاده من المباريات وتدريبه مع فريق الشباب.





وأكد "عاشور" التزامه بقرار الفرنسي باتريس كارتيرون بخصوص خضوعه للتدريبات بشكل منفرد والغرامة المالية التي وقعها عليه بعد أزمته الأخيرة، مشددًا على رفضه للتصعيد بعد القرار.





وكانت إدارة الزمالك تخشى من تصعيد اللاعب للأزمة والتهديد بفسخ عقده، ولكن اللاعب أبدى تقبله لقرار العقوبة والتزامه بتنفيذها في الفترة المقبلة.





وكان الفرنسي كارتيرون أعلن ايقاف عاشور واستبعاده من التدريبات مع الفريق الأول وخضوعه للتدريب بشكل منفرد مع فريق الشباب بعد رفضه إجراء عمليات الإحماء خلال مباراة مولودية الجزائر.



