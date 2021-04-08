أحمد موسى عن مجمع الوثائق الذكية: نسبة الأمان تتجاوز الـ99.9%

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الوثائق الذكية، قائلًا: "هذا المجمع يعطي درجة أمان بنسبة تتجاوز الـ99.9%، ويمنع التزوير ويؤمن الوثائق تمامًا".





وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يقوم المجمع باعتماد المعلومات القادمة من الوزارات، دون ان يتحمل مسؤولية هذه المعلومات، لافتَا إلى أن هذا المجمع سيمنع فكرة تزوير جوازات السفر او البطاقات الشخصية.



