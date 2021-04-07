الإسماعيلي يخطف فوزا مثيرا من أنياب المصري في الدوري

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي علي نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف بستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري العام.





حقق فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي الفوز الثاني له هذا الموسم على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ، بدأ الدراويش التسجيل في الدقيقة 19 من زمن شوط المباراة الأول بخطأ من فريد شوقي لاعب المصري بعد عرضية أحمد مدبولى ، وأضاف شكري نجيب الهدف الثاني للإسماعيلي في الدقيقه 61 من زمن المباراة، لتستمر محاولات المصري لتعديل النتيجة و إدراك التعادل و سجل محمد عبد اللطيف جيريندو الهدف الأول للمصري في الدقيقه 89 من زمن المباراة لتنتهي المباراة و لم يتمكن المصري من إدراك التعادل و يفوز الدراويش في دربي القناة.





يظل المصري في المركز الرابع برصيد 26 نقطة بينما يصبح الدراويش برصيد 14 نقطة ويظل في المركز 17 من ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.



