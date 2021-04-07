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أول تعليق من إيهاب جلال بعد الفوز على المصري

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:30 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
محمد جمال
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أعرب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن سعادته بالفوز على المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد جلال في تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر أن الانتصار جاء في وقته للفريق ومنحهم ثقة ودافع معنوي كبير.

وأضاف :"لا أنظر لنتائج المنافسين وما يهمنا هو الفوز في مبارياتنا فقط".

وأكمل :"كنت حاد جدا بين شوطي اللقاء مع اللاعبين وقلما أكون ذلك لانه كان بإمكاننا الخروج بنتيجة أكبر في الشوط الأول".

وواصل :"طالبت اللاعبين بالثقة في أنفسهم بشكل أكبر واستغلال الفرص التي تتاح لهم".

وأشار إلى أن مباراتهم أمام الإنتاج الحربي ستكون ب٦ نقاط بسبب موقف الفريقين في جدول المسابقة.

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رياضة ايهاب جلال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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