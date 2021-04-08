خبير إعلامي: الإساءة لشيكابالا جريمة يعاقب عليها القانون (فيديو)

قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن خطاب الكراهية هو الذي يُبني على رأي شخص متحيز ويستهدف جماعة معينة من البشر، مشيرًا إلى أن أي خطاب به إساءة أو اعتداء أو تهديد أو تحريض على العنف يصبح خطاب كراهية.





وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الكراهية تبدأ بخطابات تعكس آراء منحازة وتنتهي إلى القتل والاعتداءات، مشددًا على أن ما تعرض له شيكابالا لاعب كرة القدم بالنادي الزمالك من إساءات هو خطاب كراهية، وجريمة والقوانين تجرم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



