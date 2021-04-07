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أسهم أوروبا تتوقف قرب ذروة قياسية، والأسهم البريطانية تتفوق

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
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لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية لتغلق قريبا جدا من ذرى قياسية اليوم الأربعاء، إذ تصدرت أسهم شركات الرعاية الصحية التراجعات، بينما تفوقت الأسهم البريطانية بفضل التفاؤل حيال سرعة برامج التطعيم وتراجع الجنيه الإسترليني.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، ليسجل مستوى أقل قليلا فحسب من إغلاقه القياسي المرتفعة 435.26 المسجل أمس الثلاثاء. ونزل مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.8 بالمئة.

لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بأسهم الشركات المصدرة ارتفع 0.9 بالمئة حيث استفادت الشركات المحققة لإيرادات دولارية من تراجع الإسترليني، بينما بلغ مؤشر لأسهم الشركات
المتوسطة ذروة قياسية مع شروع بريطانيا في استخدام لقاح شركة مودرنا للوقاية من كوفيد-19.

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