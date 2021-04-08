إبراهيم عيسى: إثيوبيا أغلقت عقلها السياسي.. ومصر جددت "الخط الأحمر"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إثيوبيا أغلقت العقل السياسي والمنافذ لأي تفاوض والنقاش العاقل والروح التعاون المشترك والسلام بعد فشل المفاوضات.



وقال "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس": "إثيوبيا أغلقت الباب السياسي التفاوضي، كما أن مصر جددت مرة أخرى حسمها لقرارها الحاسم بأن المياه خط أحمر ولا يمكن المساس بها".



وأضاف "الرئيس السيسي أكد أننا نريد حلول سياسية سليمة وتعاون مشترك وقبول للاتفاق والتفاوض حتى لا يكون هناك أي اضطراب محتمل أو عدم استقرار للمنطقة، ورسالة الرئيس واضحة وحذرة في أكثر من موقف بألا يقترب أحد من نقطة مياه واحدة من مياه النيل".



وتابع: "مصر جددت الخط الأحمر لأي مساس بحقوقها المائية في نهر النيل، وجاء ذلك على لسان الرئيس السيسي، والشعب يمتلك وعي كبير واهتمامه بقضية سد النهضة، ولا يغفل أحد هذا الموضوع وخطورته، كما أنه لابد من تأكيد الدولة المصرية بقرارها بخصوص السد، والشعب يجب أن لا يهلل إلى حرب ضد إثيوبيا".