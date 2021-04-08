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باسم سمرة: "عايز أتنازل عن ممتلكاتي للجيش.. وأتطوع للخدمة العسكرية" (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:05 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنان باسم سمرة، إنه يرغب في التنازل عن كل ممتلكاته للجيش المصري، ويريد التواصل مع المسؤولين لأجل ذلك.

أضاف "سمرة"، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس": "أنا مش هخسر فلوسي ولا حاجة لو عملت كده، أنا هكسب، دي بلدي ووطني وأنا تحت أمرها، والفلوس جت من مصر، وهتروح لمصر".

تابع: "أنا دمي وروحي فداء لمصر، وأنا عايز أطوع بجد مش هزار، وأنا وراء القيادة السياسية وتحت أمر البلد في أي وقت وأي حاجة، ولما نتكلم عن الميه يبقى في خطر يواجه البلد فعلا، وكل واحد بقى يلزم حده".

واصل: "لازم نتوحد عشان خاطر بلدنا، وكل رجالة البلد لازم يقفوا وراء قيادتها، محدش هيقفل علينا الحنفية، وإحنا كلنا جنود البلد دي".

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