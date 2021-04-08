أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

شكر الحاج صلاح، المواطن الذي استجاب الرئيس لمناشدته عقب ظهوره في برنامج "واحد من الناس" الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استجابته لمطالبه.



وقال "صلاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "حوالي الساعة الثانية صباحًا بعد انتهاء الحلقة اتفاجأت برقم مميز بيتصل عليا، وبيقولي أن الرئيس وافق على طلباتي".



وأضاف "فضلت فرحان وعيطت من كتر الفرحة وبحمد ربنا وبشكر فضله، وبدعي للرئيس وان فضلت اشكره لغاية ما أموت مش هقدر اشكره على اللي قدمه، ربنا يديله الصحة وطولة العمر".



من جانبه وجه الإعلامي عمرو الليثي الشكر للرئيس السيسي على استجابته لهذه الحالة الإنسانية، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يستجيب خلالها الرئيس.



وتابع في اتصال هاتفي "سبق للرئيس وقام بالاستجابة لحالة أحد الأمهات التي ظهرت في البرنامج وتم ضمها ضمن المكرمين للأمهات المثاليات في عيد الأم".



وكان أعلن الإعلامي عمرو الليثي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لحالة "عم صلاح" عقب ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، على قناة الحياة الفضائية.



وقال "الليثي"، عبر حسابه على "تويتر": "شكرًا.. الرئيس الإنسان.. الرئيس السيسي يوجه برعاية عم صلاح وتلبية جميع احتياجاته بعد ظهوره على شاشة قناة الحياة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس".



يذكر أن "عم صلاح" مات إخوته إثر إصابتهما بمرض السرطان تاركين خلفهما 8 أبناء، وتخلت أمهاتهم عنهم، فقرر أن يربيهم بجانب أبنائه الثلاثة، حيث طلب من الرئيس توفير مكان يسكن فيه، وأن يوفر فرصة للتعليم لأبناء أخويه.