عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين





أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقاك بحكام مصريين.





وتقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 18 إبريل فى تمام التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة.





وقال مجاهد فى تصريحات تليفزيونية "اتحاد الكرة لم يصل له أى اعتراض من الأهلى والزمالك بشأن حكام مباراة القمة ولم يطلبا استقدام حكام أجانب".





وأضاف: "أخذنا برأى لجنة الحكام بشأن إسناد مباراة القمة لحكام مصريين ولجنة الحكام وافقت على ذلك ولا يوجد نية فى تأجيل اللقاء من الجهات الأمنية".



