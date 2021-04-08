باسم سمرة: "محدش هيقفل علينا الحنفية وكلنا جنود البلد دي" (فيديو)

قال الفنان باسم سمرة، إنه يرغب في التنازل عن كل ممتلكاته للجيش المصري، ويريد التواصل مع المسؤولين لأجل ذلك.





أضاف سمرة، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس": "أنا مش خسر فلوسي ولا حاجة لو عملت كده، أنا هكسب، دي بلدي ووطني وأنا تحت أمرها، والفلوس جت من مصر، وهتروح لمصر".





تابع: "أنا دمي وروحي فداء لمصر، وأنا عايز أطوع بجد مش هزار، وأنا وراء القيادة السياسية وتحت أمر البلد في أي وقت وأي حاجة، ولما نتكلم عن الميه يبقى في خطر يواجه البلد فعلا، وكل واحد بقى يلزم حده".



