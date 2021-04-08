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رامي رضوان بعد فشل مفاوضات سد النهضة: "صاحب الحق مبيخافش" (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:56 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
شيماء حسن
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علق الإعلامي رامي رضوان، على فشل المفاوضات الأخيرة الخاصة بأزمة سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وقال "رضوان" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "في أي قضية ما حتى على مستوى الأفراد العاديين لابد أن يتم الوصول إلى صيغة اتفاق معينة عند كتابة أي عقود".

وأضاف: "صاحب الحق مبيخافش واللي عارف أن قضيته عير عادلة بيخاف ولا يلتزم ويهرب من أي صيغة اتفاق من أطراف متعددة لمتابعة سير التفاوض، مصر صاحبة حق والسودان صاحبة حق"، موضحا: "كانت السودان اقترحت استكمال المفاوضات تحت رعاية لجنة رباعية ومصر أيدت هذا المقترح للوصول إلى صيغة الاتفاق وجت إثيوبيا وقالت مش عايزين".

واستطرد: "إثيوبيا لا اعرف في ماذا تفكر، لماذا لا نجد صيغة تعاون ليه لا وهذا سيبنى عليه تعاون مشترك في جميع المجالات، ولكن مستمر التعنت الإثيوبي في أعلى مستوى ويشكل خطورة جمة على التطورات التي من الممكن أن تحدث في هذا الإطار".

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