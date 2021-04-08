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وزير الاتصالات: المجمع المتكامل يعيد للوثائق المصرية مصداقيتها (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:38 ص
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات
أمنية فوزي
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الدولة تريد رقمنة كل الخدمات الحكومية، بحيث تصبح جميعها إلكترونية من خلال الكمبيوتر.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس"، أن واحدة من أهم المشاكل التي تواجهنا في مصر هي مصداقية الوثائق التي نتعامل بها معا، خاصةً في ظل ما وفرته التكنولوجيا من إمكانية التزوير بسهولة، ما يزيد من الشكوك حول الوثائق التي نتعامل بها.

وتابع وزير الاتصالات: "المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعيد للوثائق المصرية مصداقيتها وحجيتها، نعيد الثقة في الوثائق المصرية بأن تكون مؤمنة على أعلى مستوي تقني موجود في العالم".

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