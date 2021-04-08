ميسي يحسم مستقبله بشكل نهائي مع برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني حسم قراره بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني والذي ينتهي عقده معه عقب نهاية الموسم الحالي في الوقت الذي كان قد طلب فيه الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.









وأفاد الصحفي خوسيه ألفاريز هايا مقدم برنامج الشرينجيتو الإسباني الشهير بأن ميسي كان قد أعلن سابقًا انتظاره حتى الصيف المقبل من أجل اتخاذ قراره سواء بالبقاء أو الرحيل عن البرسا في انتظار انتخاب رئيس جديد خلفًا لجوسيب بارتوميو بينما أصبح حاليًا متحمس للبقاء في برشلونة عقب انتخاب خوان لابورتا رئيسًا للنادي والذي يحظى بعلاقة قوية معه.









وأكد خوسيه ألفاريز هايا أن ميسي اتخذ قراره بالبقاء مع برشلونة وتجديد عقده مشيرًا إلى أن البرغوث الأرجنتيني عاد ليشعر بالسعادة حاليًا في صفوف برشلونة كما تشعر عائلته بالسعادة في المدينة.









وأوضح خوسيه ألفاريز هايا أن المفاوضات الغير رسمية التي جرت بين ميسي وإدارة برشلونة جاءت إيجابية للغاية ليصبح البرغوث الأرجنتيني في طريقه للتوقيع على عقد جديد.