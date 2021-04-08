باحث سياسي: 3 سيناريوهات أمام مصر بعد فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

قال بهاء محمود، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن هناك 3 سيناريوهات أمام مصر بعد فشل المفاوضات الأخيرة لأزمة سد النهضة.





وأضاف "محمود" في حواره عبر سكايب على فضائية "سكاي نيوز عربية": "مع ضيق الوقت وإصرار إثيوبيا على رفض كل الأعراف والسبل وان يكون هناك أي اتفاق ملزم من ناحيتها وأن تنتهي المسألة قبل يوليو فمصر بناء على ضيق الوقت أمامها 3 سيناريوهات لهذه الأزمة".





وتابع: "تصعيد المسألة دوليا عن طريق مجلس الأمن، حتى يكون هناك قرار يحافظ على مصالح إثيوبيا ومصر والسودان خاصة أن القارة بأكملها مهددة بعدم الاستقرار، والسيناريو الثاني هو التفاوض على المصالح المشتركة مع الدول التي لها أيادي فاعلة في إثيوبيا إما أن تقف مع مصر أو تفضل مصالح قصيرة المدى مع إثيوبيا مقابل معاداة مصر".





واستطرد: "الخيار الثالث هو الخيار العسكري وهو الحل الأخير لدى الحكومة المصرية، لما تمثله هذه المسألة من قضية حياة أو موت خاصة أن هناك صمت دولي وإقليمي وعدم وجود أي قوة إقليمية أو دولية تقف أمام إثيوبيا وتؤكد على ضرورة عدم العبث بالأمن المائي لمصر".



