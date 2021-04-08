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نشرة حوادث "الفجر".. "مفاجآت في واقعة متحرش أتوبيس الجيزة"

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم "عمرو"، ٤ أيام لاتهامه بالتحرش بفتاة تدعى "دعاء.أ" داخل أتوبيس بدائرة قسم الأهرام.

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة التحرش بفتاة داخل أتوبيس بدائرة قسم الأهرام، واعترف المتهم "عمرو" بإرتكابه الواقعة.

أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة ترويج 32 ألف قرص مخدر، عثر عليهم داخل مخزن غير مرخص بمنطقة الطالبية، غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة تحرش رجل بفتاة داخل أتوبيس بدائرة قسم الأهرام، أن المتهم يدعى "عمرو" وافادت التحقيقات، أن المتهم يعمل مهندس ويبلغ من العمر ٤٠ عامًا.

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