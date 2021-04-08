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الأهلي يقترب من التعاقد مع القاطرة البشرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:09 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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دخل الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق ستاندرليج البلجيكي حسابات إدارة الكرة يالأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وقال مصدر بالقلعة الحمراء، ان اللاعب الكونغولي مرشح بقوة للانضمام للأهلي في الميركاتو الصيفي القادم، حال فشل التعاقد مع الأوروجوياني سيرينو مهاجم صن داونز المرشح الأول بطلب من موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.


ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية السبت المقبل عقب مباراة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا، في جلسة تجمع بين سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وموسيماني ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة بالفريق.


وواصل الأهلي استعداداته اليوم الأربعاء لمواجهة سيمبا التنزاني والمقرر لها بعد غدا الجمعة في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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