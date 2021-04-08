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انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس
الخميس 08/أبريل/2021 - 07:16 ص
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 8 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
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