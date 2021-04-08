انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 8 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية المتوقعة: