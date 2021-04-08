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"تحيا مصر": وفرنا علاج فيروس سي لـ250 ألف مريض (فيديو)
الخميس 08/أبريل/2021 - 07:56 ص
كساب أحمد
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق عمل مع وزارة الصحة على القضاء على فيروس "سي"، من خلال إعداد قوافل ميدانية، ونجح في توفير علاج فيروس سي لـ250 ألف مريض.
وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الصندوق أطلق مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف الإبصار، وتم تنظيم العديد من القوافل الميدانية، للمواطنين الغير قادرين على الذهاب إلى العيادة الصحية.
ولفت المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعو العالم للمساواة والعدالة في تقديم الخدمة الصحية بعد أزمة كورونا، مضيفًا أن الصندوق يعمل توفير الخدمة الصحية في المناطق النائية بصورة مماثلة للمدن، وهذا الأمر تقوم به الدولة من خلال تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، أو من خلال القوافل التي يقوم بتنظيمها صندوق تحيا مصر.
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