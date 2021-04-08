"تحيا مصر": وفرنا علاج فيروس سي لـ250 ألف مريض (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق عمل مع وزارة الصحة على القضاء على فيروس "سي"، من خلال إعداد قوافل ميدانية، ونجح في توفير علاج فيروس سي لـ250 ألف مريض.





وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الصندوق أطلق مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف الإبصار، وتم تنظيم العديد من القوافل الميدانية، للمواطنين الغير قادرين على الذهاب إلى العيادة الصحية.



