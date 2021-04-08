مبروك عطية: الرسول رأى نهر النيل في الجنة برحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن دعاء "نتمنى لكم صومًا مقبولًا" ليس صحيحًا والأفضل "نرجو لكم صومًا مقبولًا".



وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الأصل في الدين التعامل مع جميع الموارد دون إسراف أو تبذير وخصوصًا المياه، مؤكدًا أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، نهى عن الإسراف في المياه حتى ولو على نهر جاري.



وتابع: "نهر النيل نهر من الجنة ومصر خيرها كثير"، لافتًا إلى أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، في رحلة الإسراء والمعراج رأى نهري النيل والفرات في الجنة، مشيرا إلى أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، صلى صلاة الجنازة على النجاشي ملك الحبشة "إثيوبيا حاليًا" لأنه أسلم قبل وفاته.

