بعد إعلان محمد رمضان لفيلم احمس.. الجمهور: ياسر جلال كان ملك الجدعنة مع عمرو يوسف



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة النجم ياسر جلال مع الفنان عمرو يوسف عند تسليمه لراية "سيف الله المسلول" وانضمام "جلال" للعمل بدلا من عمرو يوسف ومع ذلك حرص ياسر علي زيارته علي عكس محمد رمضان وموقفه بعد إيقاف الملك وإعلانه لتجسيد فيلم "احمس".





وكتب أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي علي "الفيسبوك": "لما إعتذر عمرو يوسف عن مسلسل " سيف الله المسلول " و ترشح ياسر جلال للبطولة أول حاجة عملها راح يتأكد من عمرو يوسف أنه إعتذر فعلا ، علي العكس مخمد رمضان أول لما زاهي حواس رشحه وقال عنه الأنسب لدور " أحمس " و على طول أعلن عن فيلم أحمس من غير ما يبقى في مخرج ولا مؤلف ولا منتج".



واضاف قائلا: " أنا مش هتكلم عن محمد رمضان بس هتكلم عن الراجل الجدع واللي بيعرف الأصول المحترم..... ‏ياسر جلال" .





من ناحية أخري ينشغل النجم ياسر جلال، في تصوير مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.