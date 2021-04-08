Advertisements

بعد إعلان محمد رمضان لفيلم احمس.. الجمهور: ياسر جلال كان ملك الجدعنة مع عمرو يوسف

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة النجم ياسر جلال مع الفنان عمرو يوسف عند تسليمه لراية "سيف الله المسلول" وانضمام "جلال" للعمل بدلا من عمرو يوسف ومع ذلك حرص ياسر علي زيارته علي عكس محمد رمضان وموقفه بعد إيقاف الملك وإعلانه لتجسيد فيلم "احمس".


وكتب أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي علي "الفيسبوك": "لما إعتذر عمرو يوسف عن مسلسل " سيف الله المسلول " و ترشح ياسر جلال للبطولة أول حاجة عملها راح يتأكد من عمرو يوسف أنه إعتذر فعلا ، علي العكس مخمد رمضان أول لما زاهي حواس رشحه وقال عنه الأنسب لدور " أحمس " و على طول أعلن عن فيلم أحمس من غير ما يبقى في مخرج ولا مؤلف ولا منتج".

واضاف قائلا: " أنا مش هتكلم عن محمد رمضان بس هتكلم عن الراجل الجدع واللي بيعرف الأصول المحترم..... ‏ياسر جلال" .


من ناحية أخري ينشغل النجم ياسر جلال، في تصوير مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 37 حالة وفاة بكورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ثلث ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يوم

قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد الشريف عميدًا لـ علوم القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس اليوم: انخفاض جديد في درجات الحرارة

منذ ساعة و نصف

ليفاندوفسكي يعلق على إمكانية لحاقه بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جديد من الكهرباء بخصوص تركيب العداد الكودي

منذ حوالي 7 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هجوم إسرائيلي على سوريا

منذ 36 دقيقة

النيابة تأمر بحبس المتهم بالتحرش بفتاة "أتوبيس الجيزة"

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يحسم مستقبله بشكل نهائي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. 37 حالة وفاة بكورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

11:44 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج