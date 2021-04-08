نجم الزمالك السابق يهاجم اتحاد الكرة بسبب مباراة القمة









ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك يوم 18 إبريل الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وأضاف: "التحكيم المصري لن يستطيع إدارة مباراة فى خجم لقاء القمة ويجب تعيين طاقم تحكيم أجنبي قبل الدخول فى أزمات تهدد اللقاء"