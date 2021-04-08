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نجم الزمالك السابق يهاجم اتحاد الكرة بسبب مباراة القمة
الخميس 08/أبريل/2021 - 12:30 ص
أشرف عبدالناصر
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أبدى عفت نصار٬ لاعب الزمالك السابق رفضة فكرة إدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري بطاقم تحكيم مصري.
وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "اتحاد الكرة يريد افتعال أزمة قبل مباراة القمة وألقي بالونة اختبار قى مسألة تعيين حكم مصري لهذا اللقاء بكل تأكيد لا يجب تعيين طاقم تحكيم مصري".
وأضاف: "التحكيم المصري لن يستطيع إدارة مباراة فى خجم لقاء القمة ويجب تعيين طاقم تحكيم أجنبي قبل الدخول فى أزمات تهدد اللقاء"
ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك يوم 18 إبريل الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.
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