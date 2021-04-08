درينكووتر: رياض محرز "ساحرا".. وكانتي الأفضل









وقال اللاعب الإنجليزي في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رياض محرز كان دائما يفاجئني بمستواه عندما كنت تعطيه الكرة يحدث السحر على الفور".









وتابع: "دوري كان دائما أن أمنح الكرة إلى رياض محرز وهو دائما يبذل الجهد فهو لاعب متميز وشخص رائع".





وعن فاردي: "علاقتنا كانت متميزة وسهلة، كنت اعرف كيف سأتحرك وهو يعرف كيف سأمرر له الكرة". وأضاف: "الأمر كان سهلا بيننا، هو اظهر للجميع موهبته وروعته واستمر في التميز بالموسم التالي".









وعن ثنائيته مع كانتي: "من الصعب علي وصف علاقتي مع نجولو كانتي لأنه لاعب مميز ويشغل مساحات كبيرة". وأكمل: "كانتي كان لاعب رائع بهذا الموسم، أعتقد أنه الأحق بلقب أفضل لاعب".









وأتم: "سوء الحظ لم يجعل هذه الشراكة تستمر بيننا في تشيلسي".

أكد داني درينكووتر، لاعب ليستر سيتي السابق، أن الجزائري رياض محرز دائما ما كان يفاجئه لمستواه.