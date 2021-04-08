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درينكووتر: رياض محرز "ساحرا".. وكانتي الأفضل

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:33 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد داني درينكووتر، لاعب ليستر سيتي السابق، أن الجزائري رياض محرز دائما ما كان يفاجئه لمستواه.


 وقال اللاعب الإنجليزي في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رياض محرز كان دائما يفاجئني بمستواه عندما كنت تعطيه الكرة يحدث السحر على الفور".


 وتابع: "دوري كان دائما أن أمنح الكرة إلى رياض محرز وهو دائما يبذل الجهد فهو لاعب متميز وشخص رائع".

 وعن فاردي: "علاقتنا كانت متميزة وسهلة، كنت اعرف كيف سأتحرك وهو يعرف كيف سأمرر له الكرة". وأضاف: "الأمر كان سهلا بيننا، هو اظهر للجميع موهبته وروعته واستمر في التميز بالموسم التالي".


 وعن ثنائيته مع كانتي: "من الصعب علي وصف علاقتي مع نجولو كانتي لأنه لاعب مميز ويشغل مساحات كبيرة". وأكمل: "كانتي كان لاعب رائع بهذا الموسم، أعتقد أنه الأحق بلقب أفضل لاعب".


وأتم: "سوء الحظ لم يجعل هذه الشراكة تستمر بيننا في تشيلسي".

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