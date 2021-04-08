مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. بيان عاجل من الأرصاد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تكشف من خلاله عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.



حالة الطقس ليلًا:



- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.



الظواهر الجوية المتوقعة:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





