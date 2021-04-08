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مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. بيان عاجل من الأرصاد

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تكشف من خلاله عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 8 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.


مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. بيان عاجل من الأرصاد
مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. بيان عاجل من الأرصاد

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