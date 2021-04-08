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عبدالمنعم سعيد: مصر ستلجأ إلى مجلس الأمن مرة أخرى

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:59 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
شيماء حسن
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي والإستراتيجي، إن التصرفات الإثيوبية في ملف سد النهضة تعارض القوانين الدولية والقواعد التي يتم فيها العمل في الأنهار الدولية.

وأضاف "سعيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "علينا أن نرى الدول الدولية كيف عملت قواعد وأرست تقاليد معينة فيما يتعلق بالتعامل مع الأنهار الدولية".

وتابع "إثيوبيا تحاول الممطالة بشأن الحقوق التاريخية لتقاسم مياه النيل، بل تحاول التنصل من اتفاقية المبادئ ولا تريد الالتزام بأي اتفاق يحد طريقة تقاسم مياه النيل"، مستطردا: "المجتمع الدولي شاهد على مماطلة وتعنت الجانب الإثيوبي في مفاوضات السد، وسوف تلجأ مصر إلى مجلس الأمن مرة أخرى ولكن هذه المرة ستلجأ ولديها خط أحمر ورسائل متصاعدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

واستكمل حديثه: "لدينا عناصر قوة للتفاوض بشان السد وكيف تحولت الأزمة من تعاون إلى موقف عدائي، ومصر جادة في إنهاء ملف السد ومن حقها رد أي عدوان يقع عليها".

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