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الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: أجهزة مخابرات تدير عمليات القرصنة (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 07:29 ص
عبدالوهاب غنيم
عبدالوهاب غنيم
كساب أحمد
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كشف الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، عن إمكانية إختراق بيانات "مجمع الوثائق المؤمنة والذكية” الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ساعات.

وقال "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء: "على مستوى العالم أمن وسرية المعلومات بنسبة 100% غير موجود، لأن القرصنة قد تقام من قبل عصابات منظمة، تدار من قبل أجهزة المخابرات، لإسقاط أمن دولة أو زعزعة استقرار منطقة، ويكون لديهم أجهزة كومبيوتر ضخمة، تدار من قبل 2000 شخص على سبيل المثال، ويستطيعوا إيقاف أي شبكة عند الهجوم عليها.

ولفت إلى أن شبكة المعلومات المصرية غير مفتوحة بصورة كاملة، وهذا يمنع دخول القراصنة الدوليين إليها، مشيرًا إلى أن المعلومات السرية جدًا توجد على شبكة مغلقة غير متصلة بالإنترنت لمنع اختراقها.

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