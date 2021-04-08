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محمود البنا يقترب من قيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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اقترب محمود البنا من قيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم 18 إبريل المقبل.

وعلم الفجر الرياضي أن محمود البنا هو الحكم الأقرب لقيادة القمة بين الأهلي والزمالك بعد قرار اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد على إقامة اللقاء بتحكيم مصري.

وأكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقاك بحكام مصريين.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم 18 إبريل فى تمام التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة.

وقال مجاهد فى تصريحات تليفزيونية "اتحاد الكرة لم يصل له أى اعتراض من الأهلى والزمالك بشأن حكام مباراة القمة ولم يطلبا استقدام حكام أجانب".

وأضاف: "أخذنا برأى لجنة الحكام بشأن إسناد مباراة القمة لحكام مصريين ولجنة الحكام وافقت على ذلك ولا يوجد نية فى تأجيل اللقاء من الجهات الأمنية".

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