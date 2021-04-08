نجم الاهلي السابق يكشف سر تفوق المارد الأحمر على الزمالك





ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك يوم 18 إبريل الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف: "هل الأهلى السبب فى هزائم الزمالك الأخيرة؟٬ المارد الاحمر يوجد به انضباط وتخطيط إداري لذلك بفوز بالبطولات".