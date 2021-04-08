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نجم الاهلي السابق يكشف سر تفوق المارد الأحمر على الزمالك
الخميس 08/أبريل/2021 - 01:05 ص
أشرف عبدالناصر
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كشف شادي محمد٬ لاعب الأهلي السابق٬ عن رأيه في إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك القادمة في الدوري بطاقم تحكيكم أجنبي.
وقال شادي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "بطولات الأهلى جاءت بالتخطيط والعمل ومجهود اللاعبين وليس التحكيم والإدارات مشكلة الزمالك على مدار تاريخه".
وأضاف: "هل الأهلى السبب فى هزائم الزمالك الأخيرة؟٬ المارد الاحمر يوجد به انضباط وتخطيط إداري لذلك بفوز بالبطولات".
ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك يوم 18 إبريل الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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