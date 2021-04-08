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درينكووتر يكشف أسباب فشل تجربته مع تشيلسي

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد داني درينكووتر، لاعب قاسم باشا التركي المعار من تشيلسي الإنجليزي، أنه قضى وقتا صعبا مع البلوز، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب لفشله مع الفريق اللندني.

وقال اللاعب الإنجليزي في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شعرت بالضغط بعدم حصولي على فرص كثيرة بالفريق بعدنا كنت أشعر بالحماس بالتواجد في نادي جديد وفرصة إظهار قدراتي".

وتابع: "حظي كان سيئا والوضع كان صعبا للغاية، كونتي كان سببا في انتقالي وكان هناك خطة متميزة لكن الأمر تغير وعانيت معه وتعرضت لإصابات كثيرة، لكن علاقتي معه خارج الملعب كانت جيدة".


وأضاف: "تعاملت بشكل احترافي، كنت أريد الاستمرار وتوقعت أن تتحسن الأمور لكن حدثت أشياء داخل وخارج الملعب لم أشعر أن الوضع صحيح".

وعن فترة ساري: "كان صادقا معي ولم اتعرض للظلم معه، اعطاني ساعة كاملة في اللعب لاثبات نفسي، قررت أن أبقى وتدربت بشكل كبير وتعاملت بإحترافية وتوقعت أن تتحسن الأمور".


وعن فترة لامبارد: "احترمه بشده وكان صادقا معي وقال لي أن نقص اللعب بالموسم الماضي كان مشكلة بالنسبة لي، لذا قراري كان تغيير الوضع والرحيل لكن في النهاية كان الأمر صعبا".

وأشار: "لا اعتقد أن علاقتي بالمدربين كانت سبب صعوبة فترتي ولكن كانت هناك مشاكل كثيرة تتلخص في الإصابة وضعف اللياقة البدنية وسوء الحظ".

وأتم: "بالرغم من تميز تشيلسي لكنهم كان يسهل عليهم شراء وبيع اللاعبين بصفة مستمرة وإعارتهم"

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