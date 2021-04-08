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أحمد مجاهد يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك تأجيل مباراة القمة

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
محمد محمود
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كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة طلب أي من ناديي الأهلي والزمالك، تأجيل مباراة القمة.

وقال أحمد مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :" قولا واحدًا الأهلي والزمالك لم يطلبا تأجيل مباراة القمة".

وأضاف :"مباراة القمة ستقام في موعدها المحدد سلفًا"، مؤكدًا :"الحالة الوحيدة التي سيتم فيها تأجيل المباراة بناء على طلب الأمن، والأمن هو من حدد موعدها".


يذكر أن مباراة القمة ستقام ١٨ ابريل الجاري، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.

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